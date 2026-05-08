Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Kurbanlık hayvanlarını alan vatandaşlar, bayramda etle birlikte tüketilecek yufkaları imece usulü hazırladı.

Buldan'da geleneksel yöntemlerle sürdürülen yufka hazırlıkları, komşu ve akrabaların bir araya gelmesiyle başladı. Evindeki ocağı temizleyerek yufka yapımına hazır hale getiren Gülhizar Çiftçi, hazırlanan hamurların oklava yardımıyla açılarak sac üzerinde pişirildiğini söyledi. Yufka yapımının yardımlaşma ile gerçekleştiğini ifade eden Gülhizar Çiftçi, 'Komşularımız, hısım ve akrabalarımızla birlikte önceden hazırladığımız hamuru oklavayla yufka haline getirerek saçta pişiriyoruz. Yufkayı pişirmek için sacın altına odun ateşi yakıyoruz. Bu iş yardımlaşmayla oluyor. Yufka hamuru hazırlamak, açmak ve pişirmek ayrı bir ustalık istiyor. Pişirdiğimiz yufkaları daha sonra aramızda paylaşıyoruz' dedi.

Hazırlık sırasında bezirme ve gözleme de yaptıklarını belirten Gülhizar Çiftçi, pişirilen yufkaların evlerde muhafaza edilerek bayramda et yemekleriyle birlikte tüketildiğini kaydetti. Ramazan ayı öncesinde de benzer şekilde bir araya geldiklerini anlatan Gülhizar Çiftçi, 'Yufka sağlıklı ve tok tutan bir gıda. Allah hepimize bayramlarımıza sağ salim ulaştırmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.