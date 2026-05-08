Edebiyatın usta kalemlerinden Ataol Behramoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi' programı kapsamında Manisalılarla buluştu. Şiir okumaları, belgesel gösterimi ve söyleşinin yer aldığı programda Behramoğlu, 'Satranç Dörtlüğü'nü seslendirirken, Okan Toygar da 'Hayatımız Güzeldir' adlı nehir söyleşi kitabının hazırlık sürecini anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi' gerçekleştirildi. 9. Manisa Kitap Fuarı Onur Konuğu da olan Behramoğlu, programda Manisalılarla buluştu. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki programı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile çok sayıda Manisalı takip etti. Program Tuğrul Keskin'in sunumuyla, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Ataol Behramoğlu Belgeseli'nin gösterimiyle başladı.

Behramoğlu'nun eserleri seslendirildi

Haluk Çetin ve Erhan Doğan Ataol Behramoğlu şiirlerinden bestelenen eserleri, Nilüfer Açıkalın da Hülya İşbilir Behramoğlu ve Meftun Yetiş Behramoğlu'nun şiirlerinden seçkileri katılımcılar için seslendirdi.

'Hayatımız Güzeldir'i anlattı

Gece, Okan Toygar söyleşisi ile devam etti. 'Hayatımız Güzeldir' adlı nehir söyleşi kitabının hazırlanış sürecini anlatan Toygar, 2021 Ocak ayında başladıkları süreci 2025 Ekim ayında tamamlanan kitabın yazılış amacı ve içeriğinde yer alan önemli detaylar hakkında bilgi verdi. Söyleşide Manisalılarla buluşan Ataol Behramoğlu da, 'Satranç Dörtlüğü'nü okudu. Etkinlik sonrası düzenlenen imza gününde Behramoğlu ve Toygar, okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet etti.