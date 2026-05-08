Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe bölgesinde inşası 2,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 650 köpek kapasiteli sahipsiz hayvan barınağı hizmet vermeye başladı.

Toplam 17 bin metrekarelik alanın 10 bin 800 metrekarelik kısmı üzerine kurulan tesiste, sahipsiz köpeklerin barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçları karşılanıyor. Şu an 206 köpeğin misafir edildiği barınakta, hayvanlar 250 ila 450 metrekare arasında değişen özel alanlarda 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Yaralı hayvanlara ilk müdahalenin ve ameliyatların yapılabildiği mini kliniğe de sahip olan merkezde; veteriner hekim, tekniker, güvenlik görevlisi ve 6 hizmet personeli görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Baraçlı'ya incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse eşlik etti. Barınak yetkililerinden bilgi alan Baraçlı, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.

Öte yandan, ilgili kurumlardan 6 Şubat tarihinde izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından hızla inşa edilen tesiste, vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenme imkanı da sunuluyor.