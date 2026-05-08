Aliağa Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nın İkinci Birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, ilk birleşimde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kesin hesap görüşüldü. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan; Aliağa Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı'na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi. Kesin hesap kararının 5 maddesi de oy birliğiyle onaylanırken, gider kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Gelir kesin hesabı ise gelir kalemlerine göre ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi. Taşınır kesin hesabı da hesap kodu düzeyinde oy birliğiyle kabul edildi.

Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi, bir sonraki oturumun 2 Haziran 2026 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.