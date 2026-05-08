Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bakırçay Üniversitesi Bahar Şenliği'nde üniversite öğrencileriyle biraraya geldi. Gençlere hitap eden Başkan Pehlivan, 'Sizler bu ülkenin gururu ve umudusunuz. Sizler Türkiye'nin neresinden gelmiş olursanız olun, artık bizim evladımız, kardeşimiz ve hemşehrimizsiniz' dedi.

Bakırçay Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Menemen Belediyesi tarafından stantlar, etkinlikler ve çeşitli desteklerle şenliğe katkı sunuldu. Öğrencilere Menemen çömleği ile ilgili bilgi verilirken, torna başına oturan gençler, çömlek yaptı. Kimi öğrenciler ise Menemen Belediyesi çatısı altında afet gönüllüsü olmak için bilgi alarak Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR) malzemelerini inceledi. Ayrıca Menemen'in meşhur tartılı makarnasını da tatma fırsatı bulan öğrenciler, daha önce yemedikleri bu lezzeti çok beğendiklerini söyledi.

Pehlivan, gençlerle buluştu

Dört günlük şenlik maratonunun final gününde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gençlerle buluştu. Buray konseri öncesi, alanı dolduran gençlere hitap eden Pehlivan, 'Sizler bizim, umudumuz, gururumuz ve göz bebeğimizsiniz. Sizler bu ülkenin yarınları ve Türkiye'nin neresinden gelmiş olursanız olun, artık bizim evladımız, kardeşimiz, hemşehrimizsiniz' dedi. Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar ile sahneye çıkan Başkan Pehlivan, sanatçı Buray'a Menemen'de bir gelenek haline gelen toprak gramofon hediye etti.

'Sizleri birer Menemenli olarak görüyor ve gururlanıyoruz'

Öğrenciler tarafından sözleri sık sık alkışlarla desteklenen Pehlivan, şöyle devam etti:

'İzmir'in dağlarında, Menemen'in ovalarında ve gönlümüzde çiçekler açtıran bu güzel bahar akşamında sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizler için sizler artık Menemenlisiniz. Türkiye'nin dört bir yanından aileleriniz ziyaretinize geldiğinde, gururla 'Ben Menemen'de oturuyorum' diyebileceği bir kent için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İlçemizin dört bir yanına eserler kazandırırken, 100'e yakın kalemde ücretsiz hizmetler sunuyoruz. Sanayide, turizmde, sağlıkta, sporda, tarımda ve kent hayatında çok daha ön planda olan, çok daha fazla istihdam sağlayan bir Menemen için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Menemen ne kadar büyür ve gelişirse, bugün üniversite sıraları için Menemenli olan siz kıymetli kardeşlerim, iş hayatını da yaşamını da Menemen'de sürdürebilecek. Biliyoruz ki bir kez bu kente gelen, bir daha gitmek istemeyecek. Her birinize eğitim ve ardından atılacağını iş yaşamında sonsuz başarı diliyorum. Kıymetli ailelerinize selamlarımı yolluyor, büyüklerimin ellerinden öpüyorum'

Festivale davet etti

Üniversite öğrencilerinin coşkulu alkışları arasında sözlerine devam eden Pehlivan, gençleri bu yıl uluslararası olarak gerçekleştirilecek Emiralem Çilek Festivali'ne davet etti. Başkan Pehlivan'ın Derya Bedavacı ve Murat Boz konserlerine çağırdığı gençler, davet karşısında büyük mutluluk yaşadı.