Aydın Valisi Dr. Osman Varol, görevine başlamasının ardından il genelinde yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.

Aydın Valiliği'nde düzenlenen toplantıya vali yardımcıları ile ilçelerde görev yapan kaymakamlar katıldı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığındaki toplantıda, Aydın genelinde sürdürülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi adına yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. İlçelerden gelen taleplerin de ele alındığı toplantıda, yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.