Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonki son deplasman maçı olan RAMS Başakşehir mücadelesi hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile İstanbul'a gitti.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink gözetiminde yapılan çalışma, ısınma ve tempolu koşu egzersizleriyle başladı. İdmanın ilerleyen bölümünde rondo oyunları ve şut varyasyonlarına geçildi. Antrenman, dar alan oyunlarıyla oynanan çift kale maçın ardından şut ve orta organizasyonlarıyla tamamlandı.

Yarın saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Gürcan Hasova, Selahattin Altay ve Ogün Kamacı hakem üçlüsü görev alacak. Mücadele öncesinde 6. sırada bulunan RAMS Başakşehir'in 32 maçta 51 puanı bulunurken, 7. sıradaki Samsunspor'un ise 48 puanı bulunuyor. Bitime 2 hafta kala lig 5'incisi Göztepe'nin 52 puanı bulunurken, her iki takım da gelecek sezon Avrupa'da yer almak için maçtan galibiyetle ayrılıp Göztepe'nin puan kaybetmesini bekliyor.

Öte yandan Samsunspor, çalışmaların bitmesinin ardından havayolu ile maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.