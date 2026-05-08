Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, 18 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul'a gitti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, İstanbul'a gitti. Kart cezalısı Pina ve Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
'Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.'