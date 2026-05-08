Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda üreticilere tarım ve hayvancılık alanındaki güncel destekler ile önemli konularda bilgiler verildi.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Murat Aydın ile Ziraat Mühendisi Kübra Çorapçı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, çiftçilerin bilinçli üretim yapmaları ve tarımsal faaliyetlerde karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem almaları konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemeler, şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirler, TARSİM tarım sigortalarının önemi ve planlı üretim modeli hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, üreticilerin tarımsal desteklerden en verimli şekilde faydalanabilmeleri için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtirken, toplantıya katılan çiftçilere ve köy muhtarlarına gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.