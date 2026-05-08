Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 2026 yılı hac organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara gidecek olan 77 hacı adayı dualar eşliğinde uğurlandı.

Şuhut İlçe Müftülüğü ve özel şirket organizasyonuyla gerçekleştirilen uğurlama programında duygu dolu anlar yaşandı. Şuhut'ta düzenlenen uğurlama programına hacı adaylarının aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şuhut İlçe Müftüsü Ali Üney ve imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup ilahiler seslendirildi. Yapılan duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla helalleşerek kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Programda konuşan yetkililer, hac ibadetinin İslam'ın en önemli farzlarından biri olduğunu belirterek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Manevi atmosferin hakim olduğu uğurlama programında vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlanan hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Vatandaşlar ise hacı adaylarından bol bol dua etmelerini istedi.