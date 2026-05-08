Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kesim işlemlerini daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda gerçekleştirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkisinde bulunan mezbahada kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

İzmit Mezbahası'nda kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak başvurularını 15 Mayıs Cuma günü saat 17.30'a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kocaeli.bel.tr adresinde yer alan 'Vatandaş Kurban Beyanı' formunu eksiksiz doldurarak ön kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurunun sistem tarafından onaylanmasının ardından sıra numarası otomatik olarak oluşturulacak.

İzmit Mezbahası için ön kayıt yaptıran vatandaşların 'İzmit İlçesi Kurban Komisyonu' adına açılan Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Şubesi'ne ait hesaba ödeme yapması gerekiyor. 2026 yılı kurban kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 8 bin TL, küçükbaş hayvan için ise 2 bin TL olarak belirlendi. Banka dekontunun açıklama bölümüne başvuru sahibinin adı ve soyadı, sistemden alınan sıra numarası ile kesimin yapılacağı mezbaha bilgisinin yazılması gerekiyor.

Vatandaşların dekontlarını 15 Mayıs Cuma günü saat 17.30'a kadar 0 531 882 58 88 numaralı telefona WhatsApp üzerinden iletmeleri isteniyor.

Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar da aynı hesaba kesim ücretini yatıracak. Sıra numarası almak isteyen vatandaşların 15 Mayıs Cuma günü saat 16.00'ya kadar kesim bedeli dekontu ile birlikte ilgili mezbahalara şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit, Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında Kurban Bayramı Komisyonu kararları doğrultusunda yalnızca Kurban Bayramı'nın birinci günü kesim hizmeti verilecek. Kesim işlemlerinin ardından kurbana ait parçaların taşınmasında kullanılacak poşet, naylon torba ve çuvallar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak temin edilecek.