Darıca'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş programı renkli görüntülere sahne oldu.

Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte; birlik, beraberlik ve aile vurgusu ön plana çıktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık da yürüyüşe katılarak anneler ile bir araya geldi. Başkan Muzaffer Bıyık, annelerin toplumun temel direği olduğunu vurguladı.

Yürüyüş boyunca vatandaşlarla ilgilenen Bıyık, aile yapısının güçlenmesinde annelerin üstlendiği fedakar rolün önemine dikkat çekti. Program boyunca doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan katılımcılar, düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.