Malatya İş İnsanları Platformu, Okçular Vakfı tarafından organize edilen 'Gazze Mektupları' temalı sergiye katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkılarıyla İstanbul'da düzenlenen sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını yaralayan büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Özköse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, sivillerin hedef alındığı uygulamaların uluslararası hukuk açısından savaş suçu ve insanlık suçu niteliği taşıdığını ifade etti.

Gazze'de yaşanan kayıplara dikkat çeken Özköse, 'Yıkılan sadece binalar değil, umutlar, aileler ve insan hayatıdır' dedi.

Depremin acısını yaşamış bir şehir olan Malatya'nın dayanışma ruhuna vurgu yapan Özköse, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, 'Acının ne olduğunu bilen bir toplum olarak Gazze'de yaşanan zulmün son bulmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Sergi kapsamında duygu ve düşüncelerini 'Gazze mektubu' yazarak ifade ettiklerini belirten Özköse, bu tür organizasyonların insanlık vicdanına ses olma açısından önemli olduğunu kaydetti.

Özköse ayrıca, adalet, hukuk ve insan haklarının herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.