Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'nin destekleriyle düzenlenen 'Mini Dünya Kupası' Ödüllü 4. Uluslararası Futbol Turnuvası'nın ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden öğrencilerin dostluk, kardeşlik ve centilmence mücadele ruhuyla sahaya çıktığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Farklı kültürler arasında güçlü dostluk köprüleri

Yeşilyurt Belediyesi'nin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla geleneksel hale getirdiği organizasyon, farklı milletlerden öğrencileri futbolun birleştirici gücü etrafında buluşturdu. Turnuva boyunca oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken, sporun evrensel dili sayesinde farklı kültürler arasında güçlü dostluk köprüleri kuruldu. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvada Burkına Faso birinci, Yemen ikinci, Türkiye üçüncü, Çad takımı ise dördüncü oldu.

Turnuvanın final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nden akademisyenler, T.F.F. Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, A.S.K.F. Başkan Vekili Aziz Yiğit, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Türkan, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

'Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği'

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, turnuvanın sadece sportif bir organizasyon olmadığını belirterek, farklı ülkelerden gelen gençlerin aynı sahada kardeşlik ve dostluk içerisinde mücadele etmelerinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Başkan Vekili Dikenli, konuşmasında, 'Bugün burada yalnızca bir futbol turnuvasının ödül törenini gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların ve farklı gönüllerin kardeşlik ikliminde buluşmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Spor; dili, rengi, milleti ne olursa olsun insanları bir araya getiren en güçlü köprülerden biridir. Mini Dünya Kupası organizasyonumuz da bu anlamda birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin kaynaşmasını sağlıyor, aynı zamanda Malatya'mızın misafirperverliğini ve kardeşlik kültürünü tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Turnuvaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile sahada centilmence mücadele eden tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Aziz Yiğit ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Türkan, dostluk ve centilmenlik ruhu içerisinde geçen turnuvanın Malatya'nın kardeşlik ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade ederek, organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesi'ne, katkı sunan kurumlara ve futbolculara teşekkür etti.

Turnuvaya katılan öğrenciler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkânı sunan Yeşilyurt Belediyesi'ne ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden sporcular, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.