Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yaya geçidi kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri okulun karşısındaki yaya geçidine çıkartıldı. Trafik ekipleri tarafından öğrencilere yaya geçidinin doğru kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafik güvenliği hakkında bilgi aktarıldı. Etkinlik kapsamında iki öğrenciye trafik polisi yeleği giydirildi. Ellerine 'dur' ve 'geç' işaretleri verilen öğrenciler, arkadaşlarına yön vererek uygulamalı eğitime katıldı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.