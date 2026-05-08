Bolu'da içme suyu isale hatlarında sık sık arızalara ve su kesintilerine neden olan CTP boruları yenileniyor. Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında eski boruların yerine çelik boru hattı döşeniyor.

Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sık sık arızalanan CTP boruların değiştirilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, yerin yaklaşık 4 metre derinliğine inerek yeni çelik boru hattı döşüyor. Çalışmalar, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Paşaköy Mahallesi bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüğü belirtildi.