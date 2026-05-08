Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, mazbatayı aldıktan sonra yeni dönem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Odakır; 'Seçimin kaybedeni olmadı aksine kazananı esnaf ve sanatkarlarımız oldu. Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz' dedi.

5 Mayıs 2026 Salı günü Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantının Divan Başkanlığı'nı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Başkan Palandöken, gündem maddelerini delegelere aktararak oylattı ve maddeler oybirliği ile kabul edildi. Gündemin faaliyet raporu okunması maddesine gelindiğinde söz alıp kürsüye çıkan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; 4 yıl içerisinde hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları hizmetler hakkında sunum yaptı. Seçimlerde 2 liste delegenin oyuna talip oldu. Beyaz liste ile Hayrullah Şahin, mavi liste ile Şeyhi Odakır seçime girdi. Yapılan seçim sonucunda 317 delegenin 296'sı oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken, yapılan sayımlarda Odakır'ın 167, Şahin'in 128 oy aldığı tespit edildi. Buna göre oyların çoğunluğunu alan ve projeleriyle adından söz ettiren mevcut başkan Şeyhi Odakır, KESOB Başkanlığına 1 dönem için daha yeniden seçildi.

'Seçimin kaybedeni olmadı'

Seçim sonucunun ardından tebrikleri kabul eden ve kürsüye teşekkür konuşması için çıkan Şeyhi Odakır şunları söyledi; 'Bu seçimin kaybedeni olmadı. Esnaf ve sanatkarlarımız kazandı, şehrimiz kazandı. Yeni seçilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte ayrım yapmadan 41 odamızla birlikte inşallah şehrimize, esnafımıza hizmet edeceğiz. Durmak yok, hizmete devam. Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Seçim kurulumuza, Ticaret İl Müdürümüze ve personellerine, güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımıza, delegelerimize, ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.'

Genel kurul sürecinin tamamlanmasının ardından mazbatasını alan Başkan Şeyhi Odakır ve yönetimi, resmen görevine başladı. Esnaf ve sanatkarlara hizmet etmeye devam edeceklerini yineleyen Odakır, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Odakır'ın listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ercan Sarıkaya (Mobilyacılar Odası Başkanı), Mehmet Alan (Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı), Alaattin Kayabaşı (Talas Esnaf Odası Başkanı, Bünyamin Bedir (Pınarbaşı Esnaf Odası Başkanı), Mustafa Kaya (Kahveciler Odası Başkanı), Serkan Dilekmen (Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı)

Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Faruk Vural (Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı), Selçuk Demirkıran (Develi Esnaf Odası Başkanı), Yaşar Polat (Tomarza Esnaf Odası Başkanı).

Disiplin Kurulu Üyeleri: Mehmet Lüzumlar (Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası Başkanı), Mustafa Demiryürek (Halıcılar Odası Başkanı), Murat Sancak (Saatçiler Odası Başkanı)