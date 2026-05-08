Yahyalı Belediyesi tarafından İsmet Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İsmet Mahallesi'nde elektrik hatlarının yer altına alınması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt öncesi hazırlıklara geçildi. Bu kapsamda eski asfaltın söküm işlemleri freze makinası ile başlatıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Öztürk; 'Yahyalı'mıza bir güzelliği daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle yapılan hizmetin İsmet Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalar süresince göstermiş oldukları sabırdan dolayı İsmetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi. Çalışmalar süresince vatandaşların göstermiş olduğu sabır ve anlayışa teşekkür eden Başkan Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde önemli hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Başkan Öztürk açıklamasında; 'Büyükşehir Belediyemiz ile dayanışma içerisinde ilçemize çok güzel hizmetler yapıyoruz. Memduh Başkanımız her zaman ilçelerimizin yanında olmuş, desteğini hiçbir zaman esirgememiştir' ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Öztürk, çalışmalarda emeği geçen belediye personeline de teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini belirten Öztürk, sıcak asfalt çalışmaları öncesinde doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Öztürk açıklamasının sonunda; 'İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak Kurban Bayramı öncesinde veya sonrasında mahallemizi sıcak asfalt konforuyla buluşturmaya çalışacağız' ifadelerine yer verdi. İsmet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor.