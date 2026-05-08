Erciyes Üniversitesi (ERÜ); kullanıcıların dijital mecralara eşit ve kolay erişimini sağlamak amacıyla kurumsal web sitesinde önemli bir teknolojik altyapı çalışmasını hayata geçirdi. Görme engelli, işitme engelli ve disleksi sahibi bireylerin ihtiyaçları gözetilerek yapılan güncellemelerle, üniversitenin web sayfası WCAG 2.2 AA erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildi.

Erciyes Üniversitesi Engelsiz Kampüs Birimi koordinasyonunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda kurumsal web sitesine kapsamlı bir 'Erişilebilirlik Menüsü' entegre edildi. Bu sayede, engelsiz bir eğitim ortamı sunma vizyonunun dijital alandaki en önemli adımlarından biri daha atılmış oldu. Yapılan entegrasyon sayesinde, erciyes.edu.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar sağ alt köşede yer alan erişilebilirlik butonuna tıklayarak kendi ihtiyaçlarına uygun okuma ve görüntüleme ayarlarını yapabiliyor. Yeni sistemin sunduğu kolaylıklar arasında şunlar yer alıyor;

Yüksek kontrast: Görme güçlüğü çeken kullanıcılar için renk zıtlıklarını optimize eden ekran ayarı; Disleksi fontu ve okuma çizgisi: Disleksi sahibi bireylerin harfleri daha rahat ayırt edebilmesi ve satırları kaybetmeden okuyabilmesi için özel olarak geliştirilmiş metin formatı ve odaklanma çizgisi; Sesli okuma: Web sitesindeki metin içeriklerinin sistem tarafından otomatik olarak seslendirilmesi; Kişiselleştirilebilir görüntüleme: Metin boyutunu ayarlama, bağlantıları vurgulama ve büyük imleç kullanımı gibi web gezinmesini kolaylaştıran araçlar.

Erciyes Üniversitesi, fiziksel kampüs alanlarında sürdürdüğü 'engelsiz yaşam' standartlarını dijital platformlarına da taşıyarak, fırsat eşitliğini sağlamaya ve tüm paydaşları için engelleri kaldırmaya devam ediyor.