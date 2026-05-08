Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 'II. Ulusal PharmErciyes Eczacılık Öğrenci Kongresi' düzenlendi.

Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongreye; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencileri düzenlenen etkinlikten dolayı tebrik ederek, 'Bu kongre sadece fakültemiz için değil, şehrimiz için de bir yol haritası çizecektir' dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı da konuşmasında öğrencilerin bilimsel çalışmalara önem vermesi gerektiğini altını çizerek, 'Eczacılıkta kimyanın çok detaylarını bilmiş, spesifik bir dalı diye bakacak olursak sizlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara da önem vermeniz, dil öğrenmeniz, uluslararası birtakım ağlarda bulunmanız, şimdiden kendinizi geleceğe hazırlamanız çok önemli' diye konuştu. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada ERÜ Eczacılık Fakültesi'nin etkin çalışmalar yapan, ciddi bilimsel üretimler ortaya koyan önemli bir fakülte olduğuna dikkat çekerek; 'Globalleşme ve uluslararasılaşma süreçlerinde, hep beraber daha ciddi adımlar ile daha güçlü gitmek zorundayız' şeklinde konuştu. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü de konuşmasında düzenlenen kongreye 35 üniversiteden, 200 öğrencinin katılığını belirterek, amaçlarının gelişen ve yenilenen ürünleri bilimsel ve güncel bilgiler doğrultusunda değerlendirerek mesleki gelişimi hızlandırmak olduğunu söyledi. Kongre Başkanı Muhammed Taha Bozoğlu da ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek, kongre programı hakkında bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından kongreye destek veren sponsorlara ve ERÜ Eczacılık Fakültesi binasını yaptıran Kılıçer Ailesi'ne plaket takdiminde bulunuldu.

Açılışın ardından akademik sunumlar ile devam eden kongre, 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.