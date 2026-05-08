Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık, 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Kayseri Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada A.M.T.; uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Evinde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğu söyleyen A.M.T, esnaf olduğunu belirterek; 'Ailem mağdur oldu, işyerimi kapandı. Tahliyemi istiyorum' dedi.

Yapılan yargılama sonucu sanık A.M.T hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl 7 ay ceza almasına karar verildi.