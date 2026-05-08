Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen Alanya Milli Teknoloji Hackathonu Yarışması, ALKÜ ve Alanya tarihinde bir ilke imza atarak lise ve üniversite kategorilerinde yarışan genç yetenekleri sektörün ve akademinin önde gelen isimleriyle aynı çatı altında buluşturdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilim ve teknoloji alanında her geçen gün yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam ediyor. SiberAlkü Topluluğu ve Nexus ALKÜ öncülüğünde düzenlenen Alanya Milli Teknoloji Hackathonu Yarışması ile hem üniversite hem de Alanya tarihinde bir ilke imza atıldı. Yarışma ile lise ve üniversite kategorilerinde yarışan genç yetenekler, sektörün ve akademinin önde gelen isimleriyle aynı çatı altında buluşturuldu. Lise ve üniversite olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın hakem heyetinde InspireIT Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Yöneticisi Hakan Ergun, Platform Siber Güvenlik Mühendisi, HAVELSAN Uğur Duman, ALKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kemal Yüce, ALKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mert Gülsoy ve Siber Güvenlik Araştırmacısı, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsünden Selahattin Polat yer aldı.

Gençler vizyonlarını sergiledi

Hakem heyeti, etkinlik süresinde tüm takımları tek tek ziyaret ederek geliştirilen projeleri yakından inceledi ve katılımcıların sorularını ayrıntılı biçimde yanıtladı. Sektör ve akademinin deneyimli isimleri, birikimlerini yarışmacılarla paylaşarak hackathonun mentorluk boyutunu güçlendirdi. Üniversite kategorisinde yarışan ekipler, yerli ve milli teknolojiler ekseninde geliştirdikleri özgün yazılım ve siber güvenlik çözümlerini hakem heyetine ve salondaki katılımcılara sundu. Sektör ile akademinin aynı salonda buluştuğu sunumlar, gençlerin teknik birikimini ve girişimcilik vizyonunu gözler önüne serdi. Lise kategorisindeki genç yarışmacılar ise sınırlı sürede ortaya koydukları yenilikçi fikirlerini ve teknolojik çözümlerini jüriye sundu. Lise sıralarından üniversite kampüslerine uzanan farklı yaş gruplarının ortak bir teknoloji vizyonu etrafında bir araya gelmesi, etkinliğin en kıymetli kazanımlarından biri olarak öne çıktı.

Yarışma sonunda hünerlerini gösteren takımlara ödülleri verildi. Toplam 42 bin 500 TL'lik ödül havuzunun sahiplerini bulduğu yarışmada Üniversite Kategorisi'nde birinciliği DevrimSoft, ikinciliği FinEngineers takımları kazandı. Lise Kategorisi'nde ise birincilik 65+ takımının, ikincilik KİKİ takımının oldu. Yarışma sonunda başta InspireIT Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edilirken, dereceye giren ekipler tebrik edildi ve yarışmaya katılan tüm takımların ortaya koyduğu çaba takdirle karşılandı. Yarışma toplu aile fotoğrafıyla sona erdi. Yarışmadan sonra ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen hakem heyetini tebrik ederek plaket takdim etti.

Hackathonu nedir?

Genellikle 24-48 saat süren, yazılımcıların, tasarımcıların ve proje yöneticilerinin takımlar halinde yoğun bir şekilde çalışarak belirli bir probleme veya temaya yönelik çalışan bir prototip (yazılım/donanım) geliştirdikleri yarışma odaklı teknoloji etkinliğidir.