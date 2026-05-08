Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlendiği Çiçek Desenleri Günleri başladı. Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte bu yıl 9 lise, rengarenk çiçek desenleriyle birincilik için yarışıyor.

Belediyenin atölyelerinde hazırlanan kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle günler öncesinden etkinliğe hazırlanan park, adeta açık hava sanat galerisine dönüştü. Organizasyonda bu yıl belediyenin üretim tesislerinde özel olarak yetiştirilen 130 bin dal çiçek kullanılıyor. Tagates, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunyaların oluşturduğu renk cümbüşü ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çalışmalarını desen krokilerine uygun oluşturabilmek için ilk olarak ahşap zemin üzerine toprak sererek altyapıyı hazırladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işlemeye koyuldu.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar, etkinliğin ikinci yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirterek yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi.

Yarışmacılardan değerlendirmeler

Etkinliğe ilk kez katılan öğrencilerden Elif Anna Kaya, kadın özgürlüğünü temsil eden bir resim üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Kaya, 'Ekibime güveniyorum. Muratpaşa Belediyesinin öğrencilerin hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri yenilikçi etkinlikler sunması bizim için çok değerli' diye konuştu.

Geçen yıl tavus kuşu deseniyle yarışmada birincilik kazanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Eylül Yüzbaş ise bu yıl mistik bir tek boynuzlu at figürü üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yüzbaş, 'Gençleri farklı aktiviteler yapmaya teşvik etmesini çok faydalı buluyorum' diyerek Muratpaşa Belediyesine teşekkür etti. 'Burada bizim için önemli olan eğlenmek ve güzel şeyler deneyimlemek' dedi.

Ödül töreni 9 Mayıs'ta gerçekleşecek

Çalışmalar, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren takımların ödülleri 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül töreninin ardından sanatçı Ersan Tay sahne alacak.