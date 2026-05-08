Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan El M. idaresindeki 02 MA 2860 plakalı motosiklet ile Ömer D. idaresindeki 42 BBU 921 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer D.'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.