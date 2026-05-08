Adıyaman'da, balkona çıkarak atlayacağı iddia edilen şahsı polis ekipleri ikna ederek indirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde C.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir binanın balkon kısmına çıktı. Balkondan atlamak amaçlı çıktığı iddia edilen şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda şahıs bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.