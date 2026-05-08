'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında Kilis'te farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kilis İslambey Mahallesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe sağlık çalışanları, resmi kurum personeli, lise öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'Her Gün 10 Bin Adım' pankartı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı.

Etkinlikte fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.