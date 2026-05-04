Kilis'te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi, banyodaki gizli bölmede yakalanarak tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, geçmişte FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün mütevelli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılından bu yana aranan 1 şahıs tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandığı ikametin banyosundaki gizli bölmede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.