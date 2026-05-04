Aydın'ın Efeler ilçesinde kent meydanında meydana gelen olayda, bir internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş, iddiaya göre kaleme aldığı bir köşe yazısı nedeniyle eşinin gözleri önünde bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Atatürk Kent Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölge olan kent meydanında eşi ile bulunan bir internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş'ın yanına bir grup şahıs geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine grup içerisindeki bazı şahıslar Topbaş'a saldırdı. Eşinin gözü önünde darp edilen Topbaş'ın üzerindeki kıyafetleri arbede sırasında yırtıldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle meydanda kısa süreli panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi. İki taraf, vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan yaşanan darp anları Topbaş'ın eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların karşılıklı olarak sinkaflı kelimeler kullandığı, bunun ardından grubun Topbaş'ın üzerine yürüyerek saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Topbaş'ın polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, darp olayına karıştığı öne sürülen şahısların tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.