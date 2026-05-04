Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 162 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 162'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nisan ayı içerisinde çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 162 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 162'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.