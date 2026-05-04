Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde 5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali, törenle başladı. 5 gün sürecek festivalin açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, organizasyonun bir festivalden çok daha fazlası olduğunu belirterek, 'Şehitkamil Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla Türk dünyası arasındaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyoruz' dedi.

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Uluslararası Eser Sahipleri Birliği (BEYTÜM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

'Hepimiz mozaiğin bir parçasıyız'

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin bir mozaik olduğunu söyledi. Yılmaz, 'Bu festivalin adı edebiyat ve kitap festivali olsa da bundan çok daha fazlası. Türk dünyasının farklı coğrafyalardan gelen seslerinin aynı cümlede birleşmiş hali. Aynı kelimenin farklı ağırlarda yeniden hayat bulması. Ben bu buluşmayı bir mozaik olarak görüyorum. Her birimiz bu mozaiğin bir parçasıyız. Kimimiz Anadolu'dan, kimimiz Orta Asya, Kafkas ve Balkanlardan geldik. Ama hepimiz aynı büyük resmin içerisindeyiz. Parçalar tek başına anlamlıdır ama yan yana geldiğinde ortaya bir medeniyet çıkar. Gaziantep bu anlamda çok özel bir yer. Zeugma'nın mozaiklerinden Dülük'ün kadim geçmişine kadar bu topraklar binlerce yıldır farklı kültürlerin bir araya gelip yaşadığı bir hafızadır. Şimdi o hafızaya Türk dünyasının ortak hikayesinin ortak ediyoruz' dedi.

'Yarını birlikte inşa ediyoruz'

Türk dünyası arasındaki dayanışmanın her geçen gün arttığını ve bunun mutluluk verdiğini söyleyen Yılmaz, 'Kültür dediğimiz şey, sadece geçmişi anlatmak değil, bir bağ ve ortaklık kurmaktır. Yani yarını birlikte inşa etmektir. Bu noktada Türk dünyası arasında dayanışmanın her geçen gün güçlendiğini görmek bizi son derece mutlu etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla Türk dünyası arasındaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu tür kültürel buluşmalar, bu birlikteliği güçlendirmektedir. Bugünü bize hazırlayan, emeği geçen kendi ekibim, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur da organizasyonun Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, 'Şehitkamil Belediye'miz çok anlamlı bir program düzenledi. Bugüne kadar dört kez Azerbaycan'da yapılmış bir festivali, ilk defa Azerbaycan'ın dışına, Türkiye'ye, Gaziantep'e getirdi. Umut Başkanım ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, Gaziantep'in ruhuna da uygun bir program oldu. Bundan sonra da umarım, Türkiye'de, Gaziantep'e ya da başka bir şehrimize de aynı program tekrarlanıp devam eder' diye konuştu.

'Çocukların ölmediği bir dünya için buradayız'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasına Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladı. Şahin, festivalin 4 defa Azerbaycan'da düzenlenip ilk kez yurtdışında Gaziantep'te düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Şahin, 'Sosyal adaletin, sosyal barışın sağlanamadığı, bir damla petrolün, bir damla kandan daha kıymetli olduğu bir dünyaya kabul etmiyoruz. Biz çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için buradayız. Barışı yazacağız. Barışı defterimize yazmayacağız. Barışı kalbimize yazacağız. Edebiyatımıza yazacağız' dedi.

Rza'dan Gazianteplilere davet

TÜRKSOY Genel Sekreteri Yardımcısı Sayit Yusuf, 'Yürekler ortak çarptığına, hissiyat ortak olduğuna göre duygulanmak için coğrafi yakınlığın hiçbir anlamı yok. Yürek yakınlığı, yürek duyguları bunun için kafidir' ifadelerini kullandı. BEYTÜM Başkanı Hayal Rza da çok mutlu ve gururlu bir gün yaşadığını ifade ederek, 'Bakü'de başlayan ve Türkiye'nin bu güzel şehrinde Gaziantep'te geçirilmesi kadar gurur verici ikinci bir şey olamaz. Emeği geçen herkese tüm kuruluşlara, Uluslararası Türk Eser Sahipleri adına çok teşekkür ederiz. İnşallah 22-26 Mayıs 2026 tarihlerinde 6. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Bakü'de yapılacaktır. Yani tarihlerin yakın olmasının o kadar da bir önemi yok. Onun da o kadar muhteşem geçeceğine şüphemiz olmasın ve tüm Gaziantep'leri etkinliğe davet ediyorum' diye konuştu.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan da böyle önemli ve anlamlı bir etkinliğin paydaşları arasında yer almanın mutluluk verdiğini belirterek, vakıf olarak amaçlarının Gaziantep'in güzelliklerini yurt dışına taşımak, tanıtmak ve tanınır kılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, festivale katkıda bulunan paydaşlarına plaket takdim etti.

Açılış törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Yardımcısı Sayit Yusuf, BEYTÜM Başkanı Hayal Rza, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan ile Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile çok sayıda kişi katıldı.