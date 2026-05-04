Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra 'süper hücre' fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Fırtınada etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken 23 kişi yaralandı.

Yaşanan afetin ardından kentin pek çok noktasında ciddi hasarlar oluşurken Gaziantep Valiliği koordinasyonunda pek çok kurum-kuruluş yaraları sarmak için harekete geçti. Afetin hemen ardından çalışmalara başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 550 personel ve 180 araçla şehrin 250 farklı noktasında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Afetten etkilenen binalar, iş yerleri, okullar ve tarım arazilerine yönelik hasar tespit ve onarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.