Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doluluk oranı yüzde 99'a ulaşan Yuvacık Barajı'nda tek kapağın kontrollü olarak açık tutulmasının ardından Kiraz Çayı taştı. Sular altında kalan kurban pazarındaki yüzlerce büyükbaş hayvan güvenli alanlara tahliye edilirken, mağdur olan üretici, 'Hayvanlar perişan oldu, bazılarının ayakları zarar gördü' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranının yüzde 99 seviyesine ulaşmasının ardından İSU yetkilileri tarafından kontrollü olarak tek baraj kapağı açıldı. Bölgede artan su debisi nedeniyle Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi sınırlarından geçen Kiraz Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte nehir kenarında kurulan kurban pazar alanı kısa sürede sular altında kaldı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırların içine su dolması üzerine hayvan sahipleri ve görevliler panik yaşadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, alanın kontrol altına alınması ve tahliye çalışmalarının düzenli yürütülmesi için güvenlik önlemleri aldı. Hayvanların zarar görmemesi için harekete geçen ekipler ve satıcılar, kurbanlıkları kamyon ve kamyonetlere yükleyerek güvenli bölgelere nakletmeye başladı.

'Hayvanlarımız perişan oldu'

Hayvanlarını kurtarmaya çalışan üreticiler ise zor anlar yaşadı. Pazarda 230 büyükbaş hayvanı bulunan kurbanlık sahibi, '230 büyükbaş hayvanım var. Su bastığı için onları çıkartıyoruz. Perişan oldu hayvanlar, bazılarının ayakları zarar gördü' dedi.

Mükkerrem Çınar ise 'Erzurum'dan kurbanlık satışı için geldik. Dünden beri yağış var ve su taşkını oldu. Belediye hayvanları tahliye edecek. Şu an çok sıkıntıdayız. Belediye bize araçta tahsis etti, onlarda bize yardımcı oluyor. Hayvanları başka yere tahliye edeceğiz. 24 büyükbaş hayvanım var. Hayvanların çoğu satılmadı, nasıl olacak bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.

100 büyükbaşı olan Muharrem Örs, 'Baraj taştığı için burası su doldu. Kimsenin suçu yok, doğal afet bu, herkes elinden geleni yapıyor. Bizi başka yere tahliye edecekler' diye konuştu.

Ekipler, hem taşkının etkilerini azaltmak hem de hayvanların tamamen güvenli alana alınmasını sağlamak için çalışmaları sürdürüyor.