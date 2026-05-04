Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle Şehit Hüseyin Kıl ile Arapçiftliği mahallelerini birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Çok sayıda ev ve tarım arazisinin su bastığı bölgede ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde şiddetini artıran sağanak, Konuralp bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından bölgedeki su seviyesinin hızla yükselmesiyle Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi ile Arapçiftliği Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprünün yıkılması sonucu söz konusu güzergahta yol trafiğe kapandı.

Taşkınlar nedeniyle çevredeki çok sayıda evi su bastı. Özellikle tarım faaliyetleriyle geçimini sağlayan vatandaşlara ait tarlalar ve ekili alanlar da sel sularından ciddi şekilde etkilendi. İhbar üzerine su baskınlarının yaşandığı alanlara ve yıkılan köprü mevkiine Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alternatif güzergahlardan ulaşımın yeniden sağlanması ve evler ile arazilerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürebileceğine dikkati çekerek, vatandaşları muhtemel yeni taşkınlara ve su baskınlarına karşı dikkatli ile tedbirli olmaları konusunda uyardı.