Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, 5 etaptan oluşan kentsel dönüşüm sürecinin ilk etabına mahallede yüzde yüz uzlaşmayla başladıklarını söyleyerek, yıkımların ardından toplamda bin 500 konut inşa edeceklerini ifade etti.

Kentte uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm süreci, İlkadım'ın Anadolu Mahallesi'nde yüzde 100 uzlaşmayla resmen başladı. 5 etaptan oluşan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1. etap yıkım çalışmalarında kazmalar vuruldu, iş makineleri çalışmaya başladı. Başkan Halit Doğan, şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi.

'Kentsel dönüşüm 5 etap ve bin 500 konuttan oluşuyor'

İlk etapta 370'i konut 419 ünitelik bir yapının söz konusu olduğunu dile getiren Başkan Halit Doğan, 'Bu dönemdeki en önemli işlerimizden birisi, İlkadım'daki kentsel dönüşüm süreci. Kentsel dönüşüme dün itibarıyla ilk yıkıma başladık. 1 yıldır çalışıyoruz. Hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Dün yıkımına başladığımız alanda yüzde 100'lük bir anlaşma oranıyla işe başladık. Diğer etaplarda da yüzde 90'larda. Oralarda da peyderpey yıkımlar başlayacak. İlk etap inşası için yapım ihalemiz de oldu. İnşallah hızlıca başlar ve bitiririz. Yaklaşık 370 konutluk bir alan. Ticari alanlarla birlikte 419 tane ünite hayata geçecek ilk etapta. Peyderpey de bin 500 konuta çıkacak şekilde 5 etapta planlamaları yaptık. Oraları da hayata geçirmiş olacağız' dedi.

SBB ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek proje etaplar halinde hayata geçiriliyor. Toplam 5 etapta tamamlanması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bine yakın konut ve işyeri inşa edilecek. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallelerini kapsayan 79,53 hektarlık alanda güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulacak.