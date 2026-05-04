2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hasköy Gençlerbirliği Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda kenti Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil etmeye hak kazandı.

Başarının ardından düzenlenen törende futbolculara madalya ve kupa takdim edilirken, programda protokol üyeleri de açıklamalarda bulundu. Play-off aşamasında üç takımın mücadele ettiğini belirten Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, 'İki takım ilçemizi temsil ediyordu. Biz her zaman kazananın Hasköy olmasını istedik. Süreç sonunda Hasköy Gençlerbirliği hükmen galip sayılarak birinci oldu ve BAL'a yükseldi. İlçemiz adına gurur verici bir başarı. Bundan sonraki süreçte de valiliğimiz öncülüğünde tüm paydaşlarla birlikte kulübümüzün yanında olacağız' dedi.

Hasköy Gençlerbirliği Antrenörü Halit Çevik ise geçen sezondan kalan hedeflerini bu yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Geçen yıl yarım kalan bir hikâyemiz vardı. Bu sezon iyi bir kadro kurduk ve o hikâyeyi tamamladık. Takımımız BAL'a yükseldi. İlçemize hayırlı olsun' diye konuştu.

Kulüp yöneticisi Ömer Oran da, üç yıldır finallerde mücadele ettiklerini belirterek, 'Bu bizim üçüncü yılımız. Sürekli finaller oynuyorduk, bu yıl şampiyonluk nasip oldu. Önümüzdeki sezon Muş'u en iyi şekilde temsil edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Adnan Taşkaya ise takımın istikrarlı yükselişine dikkat çekerek, 'Uzun süredir play-off ve final oynayan bir takımız. Daha önce finallerde elenmiştik, bu yıl şampiyonluğa ulaştık. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurarak hem Muş'u hem de Hasköy'ü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

Kulüp Asbaşkanı Gökhan Bilgin de, play-off sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Üç takımın mücadele ettiği play-off'ta rakiplerimizi geride bırakarak şampiyon olduk. Ayrıca Bulanık Koopspor'un ligden düşmesiyle birlikte takımımız, 2026-2027 sezonunda Muş'u BAL'da temsil etme hakkı kazandı' dedi.

Hasköy Gençlerbirliği'nin elde ettiği başarı ilçede büyük gurur oluştururken, gözler yeni sezonda verilecek mücadeleye çevrildi.