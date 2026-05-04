Muş'ta halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler için koruma tedbirleri artırıldı. Denetimler sıklaştırılırken, çiçekleri koparanlara 700 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak.

Muş'ta endemik türler arasında yer alan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık 20 günlük kısa ömürleriyle bilinen ters lalelerin zarar görmemesi için bölgede denetimler artırıldı. Ekipler, özellikle lalelerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda devriye faaliyetlerini sıklaştırırken, ziyaretçilere de bilgilendirme yapıyor. Ters lalelerin koparılması, zarar verilmesi veya yerinden sökülmesi durumunda ise ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, doğaya zarar veren kişilere 700 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

Ters lalelerin gelecek nesillere aktarılması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan ziyaretçilerden Ferhat Saysal, 'Buraya arkadaşlarla birlikte ters laleleri görmek için geldik. İlk defa geliyoruz. Daha önce duymuştuk, sosyal medyada da karşımıza çıkmıştı. İşin aslı, buraya çıkmanın bu kadar zor olacağını bilmiyorduk. Bayağı zorlu bir yol çıkmamız gerekti. Bu tür doğa güzelliklerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması, güvenlik korucularının ve doğa koruma görevlilerinin burayı sürekli denetlemesi, gözetim altında tutması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bazı art niyetli insanlar tahribat verebilir ama genel olarak buraya gelen insanlarda şunu gördük; hepsi bu güzelliği ve bu heyecanı yaşamak için buraya geliyor. Biz de insanlarımızın, ömrü 20 gün olan bu ters laleleri gelip görmelerini buradan tavsiye ediyoruz. Bunlara zarar vermenin cezası 700 bin TL'den başlıyor. Buradan bunun da uyarısını yapalım. Hiç gerek yok; insanların bu tür güzelliklere zarar vermemesi gerekiyor' dedi.