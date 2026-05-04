Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyündeki Mehmetçik Köprüsü, artan su debisi nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Habur Çayı'nın Yeşilöz Deresi üzerinde yer alan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde alarm verildi.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve havaların ısınmasıyla birlikte dağlık kesimlerdeki karların hızla erimesi, dere yatağındaki su seviyesini kritik seviyeye çıkardı. Yükselen debi, halat ve tahtalardan oluşan, herhangi bir taşıyıcı kolonu bulunmayan köprüyü adeta ölüm tuzağına çevirdi.

Özellikle köprünün altından geçen suyun şiddetini artırmasıyla birlikte halatlarda gevşeme, tahtalarda ise ciddi deformasyon oluştuğu gözlemlendi. Her an kopma ve çökme riski taşıyan köprü, bölge halkını tedirgin ediyor.

Günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan ve iki mahalle arasındaki tek geçiş noktası olan Mehmetçik Köprüsü'nün yıkılması halinde ulaşımın tamamen kesileceği belirtilirken, vatandaşlar yetkililere acil çağrıda bulundu.

Olası bir facianın önüne geçilmesi için köprünün derhal kullanıma kapatılması, güçlendirilmesi ya da yerine güvenli bir geçiş yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bölge halkı, 'Her an yıkılabilir' denilen köprü için zamanla yarışıldığını ifade ediyor.