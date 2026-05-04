Artvin'in Arhavi ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sahası ile ilgili Karadeniz Sahil Yolu'nda güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla başlatılan tünel yapım çalışmaları sürüyor.

Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024 yılında Giresunlu 4 gencin içinde bulunduğu otomobil bölgede yaşanan yaşanan heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Araçta bulunan 4 gencin cesetleri 36 saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkartılırken, bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle riskli alanın tamamen temizlenmesinin mümkün olmayınca bu nedenle ulaşımın tünel ile sağlanmasına karar verildi. Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede kazı, dolgu ve altyapı hazırlıkları sürerken, tünel inşaatı şirketi sorumlusu Ayhan Çilingir, konuyla ilgili bilgi verdi. Çilingir 'Toplam 785 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde, çift tüp ve iki şeritli olarak planlanan projede, ilk etapta 400 metrelik çift tüp kazıyı tamamladık, radye temel imalatını bitirdik. Ayrıca 70-80 metrelik bölümde perde beton çalışmalarımız sürüyor. Mevcut güzergâhı bozmamak adına arka kısımda 285 metrelik tek tüp tünel imalatını tamamladık. Bu bölümü kısa sürede trafiğe açarak geçici olarak tek yönlü ulaşım sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

Tünel çalışmalarının 4 ila 6 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, Eylül-Ekim aylarında ise tünelin trafiğe açılmasının planlandığı belirtildi.