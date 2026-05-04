Karabük'te Mayıs ayında etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Karabük genelinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 bin rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, bahar ayında nadir görülen manzaralar oluşturdu. Kayak merkezi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanarak kış görüntüsünü yeniden yaşattı.

Kar yağışının ardından Keltepe'de pistler ve tesis çevresi beyaza büründü.