Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğasever Ramazan Işık'ın ormanlık alana yerleştirdiği fotokapan, nadir tür vaşağı görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, yaban hayatına ilgi duyan Ramazan Işık, evinin yakınlarındaki ormanlık alana kurduğu fotokapanla bölgedeki hayvanları takip etmeye başladı. Fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, nadir türler arasında yer alan vaşağın doğal ortamında dolaştığı anlar yer aldı.

Düzenli olarak aynı bölgede kayda alındığı değerlendirilen görüntülerde vaşağın rahat tavırlarla hareket ettiği gözlemlenirken, bu anlar yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.