Muş'ta düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinliğinde 10 farklı kategoride ilçe birincisi olan öğrenciler yarıştı. Başarılı olan öğrenciler, Türkiye finallerinde Muş'u temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde Muş Vahit Özmen Ortaokulu'nda öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, farklı okullardan 10 ayrı kategoride ilçe birincisi olan öğrenciler katıldı. Öğrenciler, strateji, dikkat ve problem çözme becerilerini ortaya koydukları oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda öğrencilerin heyecanı ve rekabeti dikkat çekti. Organizasyon kapsamında öğrencilerin analitik düşünme, hızlı karar verme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, öğretmenler ve veliler de yarışmaları ilgiyle takip etti. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler, Muş'u Konya'da düzenlenecek Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Başarılı öğrencilerin finallerde de önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.

Akıl ve Zeka Oyunları eğitmeni Sinem Kaşcı, Türkiye genelinde her yıl düzenlenen organizasyonun okul, ilçe ve il aşamalarının ardından final sürecine ulaştığını belirterek, 'Bugün 10 kategoride birinciler belli olacak, ödülleri takdim edeceğiz. Daha sonra Konya'da düzenlenecek Türkiye finalleri için yarışacak öğrenciler belirlenecek; yani Konya yolcuları netleşecek. Akıl ve zeka oyunlarının öğrenciler üzerinde gerçekten çok önemli faydaları olduğunu görüyoruz. Hem stratejik düşünme hem de sosyal açıdan ciddi katkılar sağlıyor. Bu doğrultuda öğrencilerimizi bu tür etkinliklere yönlendirmek ve sosyal faaliyetlere katılımlarını artırmak istiyoruz.

Turnuvaya toplam 45 öğrenci katıldı. Öğrenciler 10 farklı kategoride yarıştı. Bu 45 öğrenci arasından 10'u birinci olarak Konya'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek. Turnuvada mangala başta olmak üzere Abluka, Equilibrium, Pentago, Küre ve Koridor gibi çeşitli akıl ve zeka oyunları yer aldı' dedi.

Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasına katılan öğrencilerden Rojbin Artun, 'Zeka oyunları yarışmalarına katıldım, İlçe birincisi oldum. Buraya geldim, burada da İl birincisi oldum. Hedefim, Türkiye finallerine gidip orada da birinci olmak, ödüller kazanmak ve ailemi gururlandırmak. Şu an bu başarı beni çok gururlandırdı' ifadelerini kullandı.