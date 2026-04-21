Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 61 NJ 417 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonet, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönen kamyonette bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA