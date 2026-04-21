MUŞ (İHA) - Baharın gelmesiyle birlikte yeşillenen Muş Ovası'na sürü halinde göçmen kuşlar gelmeye başladı.

Muş Ovası, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen görüntüsü ve misafir ettiği göçmen kuşlarla dikkat çekiyor. Ovada toplu halde beslenen kuşlar, zaman zaman kısa mesafeli uçuşlar yapıyor. Özellikle sulak alanların çevresinde yoğunlaştığı gözlenen kuş sürüleri, geniş alanlara yayılarak güzel görüntüler oluşturuyor. Yeşil zemin üzerinde toplu halde hareket eden kuşlar, ovada farklı bir görüntü oluşturdu.

Görüntülenen kuşların halk arasında 'inek kuşu' olarak bilinen sığır balıkçılı (Bubulcus ibis) olduğu belirtildi. Açık alanlarda ve sulak bölgelerde yaşayan bu türün, böceklerle beslenerek tarım alanlarına katkı sağladığı ifade edildi. Sığır balıkçıllarının genellikle büyükbaş hayvanların çevresinde bulunduğu, hayvanların hareketiyle ortaya çıkan böcekleri avladığı biliniyor.