Tokat'ın Pazar ilçesinde sağanak sonrası taşan kanal ve dere suları tarım arazilerini sular altında bırakırken ekipler bölgede çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Ovayurt köyünde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede aniden bastıran yağışın ardından kanal ve dere sularının taşması sonucu çok sayıda tarım arazisi su altında kaldı. Taşkın nedeniyle ekili alanlarda zarar oluşurken, köyde kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkilerini azaltmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.