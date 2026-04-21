Kilis'te Hz. Muhammed'e(Sallallahu aleyhi ve sellem), Ehl-i Beyt'e ve sahabeye nispet edilen 120 eserin yer aldığı Mukaddes Emanetler Sergisi açıldı. Sergi 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kilis'te, Hz. Muhammed'e(Sallallahu aleyhi ve sellem), Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 'Mukaddes Emanetler Sergisi' düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Sabunhane Müzesi'nde açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait 120 eser yer alıyor. Sergide; Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı ile Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, emeği geçenlere teşekkür ederek serginin hayırlı olmasını diledi.

Edilen duaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.