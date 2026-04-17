Kilis merkezli 9 ilde düzenlenen siber bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve TCK-282 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Nisan günü geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kilis'in de aralarında bulunduğu Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya ile birlikte toplam 9 ilde 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 23 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.