Sivas'ta meydana gelen traktör kazasında 2 kardeşten biri öldü diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akıncılar ilçesi Onarı köyünde meydan geldi. Şerafettin Şenkaya idaresindeki 58 ACY 843 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi H.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Şerafettin Şenkaya burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.