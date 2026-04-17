Hakkari Valiliği, Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını, gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağını duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Van yolunda meydana gelen heyelan sonrası yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, 'Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39+000 - 39+200 kilometreleri arasında, Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası yürütülen çalışmalar neticesinde yol, can ve mal güvenliği gözetilerek sadece binek araç trafiğine kontrollü olarak açık tutulmaktadır. Söz konusu güzergâh, ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araçların kullanımına kapalıdır. Belirtilen alanda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla UMKE, ambulans, AFAD ve kolluk kuvvetleri ekipleri 24 saat esasına göre hazır olarak bulundurulacaktır. Ayrıca, güvenlik tedbirleri kapsamında yol 17 Nisan Cuma günü saat 21.00'den 18 Nisan Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacaktır. Bölgede güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışmalar ilgili ekipler tarafından aralıksız devam etmekte olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir' denildi.