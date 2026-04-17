Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilere siper olup hayatını kaybeden Ayla öğretmenin oğlu Furkan Kara, 'Öğrencilerinin kaçmalarına yardımcı olmuş, önlerine geçerek siper olup kurtulmalarını sağlamış. Annem ailemizin kahramanıydı, öğrencilerinin de kahramanı oldu' dedi.

Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara, 2'si kafasında, 3'ü sırtında ve 1'i sağ bacağında olmak üzere 6 kurşunla hayatını kaybetti. Ayla öğretmen, dün gözyaşları içinde Tekir Mahalle Mezarlığında toprağa verilmişti.

Ayla Kara'nın avukat olan oğlu Furkan Kara (28), 'Ben öncelikle bu üzücü olayda hayatını kaybeden kardeşlerime, anneme rahmet ve yaralı öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Hiç beklemiyorduk. Annemin herhangi bir husumeti yoktu. Dersine bile girmediği bir öğrenciymiş, ders saatleri bile uyuşmuyor, sanırım sabahçıymış' dedi.

'Olay günü okula gidip gitmeme konusunda kararsız kalmış'

Olay günü annesinin okula gitme konusunda tereddüt ettiğini anlatan Kara, 'Babamla konuşmuşlar, 'gideyim mi, gitmeyeyim mi' diye ama en son gitme kararı almış. Çünkü annem okulu çok seven bir öğretmendi. Morali bozukken bile 'okula gitmek bana iyi geliyor' derdi. Derse girince tüm sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi' diye konuştu.

'Annemi bulmaktan korkuyordum'

Olay günü apar topar okula gittiklerini belirten Kara, 'Annemi aramaya başladım ama bir yandan da bulmaktan korkuyordum. Çünkü her yer çok kötüydü, büyük bir karmaşa vardı. En sonunda hastanede olduğunu öğrendik. Ancak vefat etmiş şekilde hastaneye kaldırılmış' dedi.

'Siper olup öğrencilerini kurtarmış'

'Annem olay anında öğrencilerini kurtarmaya çalışmış. Kaçmalarına yardımcı olmuş, en sonunda da onların önüne geçerek siper olmuş' diyen Furkan Kara, 'Kurtulan öğrenciler olduğunu duyduk. Öğrencilerini kurtarabildiğini duyunca çok mutlu olduk. Bu tamamen bir refleks, bir öğretmenlik içgüdüsü. Böyle bir şey planlanamaz. Annem benim ve ailemin kahramanıydı, öğrencilerinin de kahramanı oldu. Çok üzgünüz ama bir yandan da onunla gurur duyuyoruz. Eğer bizi görüyorsa, bilsin ki biz onunla her zaman gurur duyacağız. Allah razı olsun, mekânı cennet olsun' şeklinde konuştu.