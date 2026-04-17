Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluşurken, yaşlı ve engelli vatandaşları da yalnız bırakmıyor.

Köy okullarını ziyaret eden jandarma personeli, öğrencilerle buluşarak çeşitli konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, güvenlik ve toplumsal farkındalık konularında önemli bilgiler paylaşıyor. Öte yandan kırsalda yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları da unutmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinliyor. Toplumun her kesimiyle güçlü bir iletişim kurmayı amaçlayan jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.